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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة محتشمة.. هند صبري تخطف الأنظار بصور جديدة |شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

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وتألقت هند صبري، مرتديه جيب طويله بيلسيه باللون البيج، ونسقت معها قميص باللون الابيض مع جاكيت باللون البيج لاكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هند صبري، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور هند صبري

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