الجزائر.. تبون يبحث مع رئيس الحكومة الهولندية آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والتدريب، وإعطائها دفعة جديدة، خاصة مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي إلى الجزائر.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه الرئيس الجزائري من رئيس الوزراء الهولندي؛ هنأه فيها بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في هذه المجالات إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.