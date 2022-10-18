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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسببت في تبخر ثقة المستثمرين.. رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن أخطاء برنامجها

رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس

اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس عن 'أخطاء' في برنامجها تسببت في تبخر ثقة المستثمرين وتراجع تصنيفاتها في استطلاعات الرأي قبل تمزيق كل ذلك تقريبًا يوم الاثنين ، لكنها قالت إنها لن تتنحى.

وقال تروس لبي بي سي: 'أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول آسف على الأخطاء التي ارتكبت'.

وأضافت 'أردت أن أتصرف ولكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل مع قضية الضرائب المرتفعة ، لكننا ذهبنا بعيدًا وبسرعة كبيرة'.

تخلت وزيرة المالية البريطانية جيريمي هانت ، التي تم تعيينها يوم الجمعة بعد أن أقال تروس حليفها المقرب كواسي كوارتنج ، البنود الرئيسية المتبقية من جدول أعمالها لخفض الضرائب يوم الاثنين ، بما في ذلك تقليص مخططها الضخم لدعم الطاقة.

ولدى سؤالها عما إذا كانت الآن رئيسة للوزراء بالاسم فقط ، قالت تروس إنها عينت هانت لأنها كانت تعلم أن عليها تغيير الاتجاه.

وقالت 'كان سيكون تصرفًا غير مسؤول تمامًا بالنسبة لي ألا أتصرف من أجل المصلحة الوطنية بالطريقة التي أعمل بها'.

حاول تروس وكوارتنج قلب السياسة المالية البريطانية رأساً على عقب من خلال الكشف عن 45 مليار جنيه استرليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة الشهر الماضي لإنقاذ الاقتصاد من الركود.

لكن استجابة مستثمري السندات كانت قاسية وارتفعت تكاليف الاقتراض. سحب المقرضون عروض الرهن العقاري واضطر بنك إنجلترا في النهاية إلى التدخل لوقف صناديق المعاشات التقاعدية.

ولدى سؤالها عن تأثير سياساتها ، قالت تروس إنها تدرك أنه 'صعب للغاية' على العائلات في جميع أنحاء البلاد وأنها ستفعل ما في وسعها لمساعدتهم.

ومع ذلك ، تم تقليص حزمة الطاقة الخاصة بها لمدة عامين بشكل كبير من قبل Hunt وستستمر الآن حتى أبريل فقط.

وقالت: 'ستتم حماية الفئات الأكثر ضعفاً في الشتاء المقبل'. 'نحن نبحث بالضبط كيف يمكننا القيام بذلك.'

تواجه تروس ، التي أصبحت زعيمة قبل أقل من ستة أسابيع ، تمردًا محتملاً من نوابها في أقرب وقت هذا الأسبوع ، وفقًا للتقارير.

لكنها ظلت متحدية يوم الاثنين قائلة إنها ستقود حزبها المحافظ إلى الانتخابات المقبلة.

وقالت: 'إنني ما زلت أتفرج لأنني انتخبت لأؤدي هذا البلد'. وهذا ما أنا مصمم على فعله '.

ليز تراس ترفض الاستقالة من رئاسة وزراء بريطانيا

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، اليوم الإثنين، إنها لن تستقيل من منصبها رغم دعوات عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم.

وقالت تراس في مقابلة مع قنوات تلفزيونية بريطانية، “لقد تم انتخابي لهذا المنصب من أجل تنفيذ السياسة لصالح البلاد. نحن نمر بأوقات صعبة للغاية. لا يمكننا ببساطة تضييع الوقت في الحديث عن حزب المحافظين، وبدلاً من ذلك نحتاج إلى الانطلاق في العمل. هذه رسالتي إلى زملائي. سأبقى في منصبي لأعمل من أجل المصلحة الوطنية”.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد نواب برلمانيون رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، التي لم تحضر بداية الجلسة البرلمانية للرد على أسئلة حول فشل سياستها الاقتصادية. 

وألغى وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، اليوم الإثنين، جميع إجراءات الخطة الفاضحة لدعم اقتصاد البلاد، التي وضعها سلفه كواسي كوارتنج والحكومة البريطانية بقيادة تراس.

وفي وقت لاحق أصبح معروفًا أن تراس لم تظهر في بداية الاجتماع للإجابة شخصيًا على أسئلة البرلمانيين حول سياستها الاقتصادية الفاشلة، وبدلاً من ذلك قامت بذلك رئيسة مجلس العموم، بيني موردونت.

وقالت موردونت نيابة عن تراس في بداية جلسة البرلمان: "أعتذر لزعيم المعارضة وللبرلمان، فقد تأخرت رئيسة الوزراء في أمر عاجل". وفي هذه اللحظة، ضحك العديد من النواب بصوت عالٍ.

ورد زعيم حزب العمال المعارض بسخرية "أعتقد أنه في ظل حكومة المحافظين هذه، سيكون الجميع قادرين على تولي رئاسة الوزراء لمدة 15 دقيقة"، مشيرًا إلى أن حكومة تروس فقدت الثقة.

وقالت كيرستن أوزوالد، نائبة زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي في مجلس العموم، "أين رئيسة الوزراء؟ .. ليز تروس لم تستمر طويلا"، مشيرة إلى أن موردنت كانت “تحاول الخروج لمنصب جديد كرئيس وزراء بريطاني”.

انتقد العديد من البرلمانيين تراس على "الاختباء" بينما تمر البلاد بأزمة اقتصادية بسبب خطأ حكومتها والخطة التي وضعها لدعم الاقتصاد.

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