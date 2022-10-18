الشرطة العراقية تنفي الهجوم على القصور الرئاسية

نفت قيادة شرطة محافظة البصرة العراقية، اليوم الثلاثاء، خبر تعرض القصور الرئاسية في البصرة إلى إطلاق نار، فيما بينت المصدر الحقيقي.

وذكرت الشرطة العراقية في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر تعرض القصور الرئاسية في البصرة إلى إطلاق نار عار عن الصحة ولا اساس له".

وأضافت، أن "مصدر إطلاق النار كان متبادلا بين قسم مكافحة المخدرات وعصابة لترويج المخدرات بعد نصب كمين للعصابة، مما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الأجهزة الأمنية".



وبحسب البيان، دعت الشرطة، المواطنين إلى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة".