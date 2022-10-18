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اقتصاد

لأول مرة.. مصر تشارك بـ26 شركة في معرض Web Summit| نوفمبر المقبل

صدى البلد

عقدت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لقاءً مفتوحًا مع الشركات المشاركة في معرض ومؤتمر Web Summit بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة الجديدة المقرر عقده خلال الفترة من 1-4 نوفمبر المقبل بمدينة لشبونة بالبرتغال .

جاء اللقاء برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ورؤساء الشركات المشاركة في المعرض ، حيث تم توجيه الشركات المشاركة إلى أهمية المعرض بالنسبة للشركات الناشئة باعتباره واحدًا من أبرز المعارض الذي تشارك فيه الشعبة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وفي إطار حرص الشعبة على توسيع قاعدة المستفيدين من الشركات .

وتعقيبًا على هذه المشاركة ، أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه المشاركة تعتبر الأكبر لمصر في تاريخ دورات المعرض حيث تزيد فيه عاما تلو الآخر عدد الشركات المشاركة بدعم من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وايتيدا وتأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الشركات المحلية الناشئة والتأكيد على دورها الفعال ومشاركتها في الفعاليات المحلية والعالمية، حيث تعتبر الشركات المشاركة هم سفراء لمصر في هذا المعرض من خلال التكنولوجيات والحلول التي يقومون بعرضها والتسويق لها، مشيرا أن صناعة المعارض تعتبر رافدا من روافد التسويق لمصر .

ومن جانبه أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أن هذه المشاركة تعتبر الثالثة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال بعد أن شاركت الشعبة العام الماضي بوفد كبير يضم 26 شركة إيمانًا من الشعبة بضرورة رعاية المبدعين وفي ظل دعم القيادة السياسية للشركات الناشئة وتذليل الصعاب أمامها ويضم الجناح المصري هذا العام مجموعة من 15 شركة تكنولوجية ناشئة عارضة في المؤتمر بالإضافة إلى 11 شركات أخرى زائرة.

وبجانب الشركات المصرية الزائرة للمؤتمر، تضم قائمة الشركات العارضة في الجناح المصري 5 شركات تكنولوجية ناشئة في مراحل النمو، و10 شركات في المراحل الأولية واختبار منتجاتها بالأسواق.
وتابع خليل، أن معرض ويب ساميت يضم أكثر من 90 ألف زائر من أكثر 160 دولة و 1200 متحدث كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم، وتسعى الشعبة وايتيدا من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.
وأضاف أن مصر تشهد طفرة في مجال ريادة الأعمال حيث يحقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع انتشار ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب المصري وفي ظل الدعم الحكومي المتميز الذي يتمتع به هذا القطاع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقوم بدورها بضخ استثمارات ضخمة في هذا الصدد وبالأخص في مبادرات الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لدعم الشركات التكنولوجية وتنفيذ باقة متنوعة من برامج التدريب التكنولوجي والاداري المتخصص لهم، وكذلك جهود عرض الابتكارات التكنولوجيا في المعارض المحلية والدولية، ومبادرة توطين والتي تستهدف ميكنة 400 ألف تاجر.

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