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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من رفوف مطبخك.. أفضل الأطعمة للوقاية من سرطان البروستاتا

سرطان
سرطان

يعد سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال و تنمو العديد من أنواع سرطان البروستاتا ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة. ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة. 

ووفقا لدراسة نشرها موقع express لجامعة كاليفورنيا يمكن لبعض الأطعمة  أن تساعد في الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا  أبرز تلك الأطعمة الطماطم  وذلك لغناها  بمادة الليكوبين التي تعمل كمضاد للأكسدة التي تساعد  تحيد الجذور الحرة وتقلل الضرر التأكسدي للخلايا. 

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يساعد  طهي الطماطم بالقليل من الزيت على زيادة  امتصاص اللايكوبين  وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا 

وعلاج  سرطان البروستاتا الذي يتم اكتشافه مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال فيها محصورًا في غدة البروستاتا، تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.

ولفتت الدراسة إلى أن أولى الخطاء التي يقع فيها لرجال هي تجاهل علامات الإصابة بسرطان البروستاتا  وتعد أكثر الأعراض شيوعًا التي يجب الانتباه إليها هي الحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، خاصة في الليل و الصعوبة في بدء التبول أو كبت البول ، أو ضعف تدفق البول أو انقطاعه.

لا تغفلها أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا

"قد يلاحظ بعض الرجال أيضًا صعوبة في الانتصاب أو القذف المؤلم أو وجود دم في البول أو السائل المنوي و لا تعني هذه الأعراض دائمًا أنك مصاب بسرطان البروستاتا.

يزداد حجم البروستاتا لدى العديد من الرجال مع تقدمهم في السن بسبب حالة غير سرطانية تسمى تضخم البروستاتا الحميد. 

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