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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو فى الدوري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل علي النحو التالي
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
في خط الدفاع 
محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو 
في خط الوسط
أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو
خط الهجوم ..ناصر منسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 
محمود الزنفلي في حراسة المرمى
محمود قاعود و رزاق سيسيه وأمير مدحت و إسلام جابر و موسي دياوارا و أسامة إبراهيم و حمدي علاء و أسامة فيصل

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