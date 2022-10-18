تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو فى الدوري

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

في خط الدفاع

محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو

في خط الوسط

أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو

خط الهجوم ..ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

محمود الزنفلي في حراسة المرمى

محمود قاعود و رزاق سيسيه وأمير مدحت و إسلام جابر و موسي دياوارا و أسامة إبراهيم و حمدي علاء و أسامة فيصل