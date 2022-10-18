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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

500 جنيه.. الصحة: الدولة تتحمل قيمة جلسات الغسيل الكلوي للمرضى بالكامل ..فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك متابعة دورية، بناءا على توجيهات الرئيس السيسي بشأن منظومة الصحة، وتقديم الخدمات، والعمل على تنفيذ جميع المباردات الرئسية التي غيرت مفهوم الصحة في مصر.

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وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، أنه  نحرص عل  تقديم الخدمة الصحية  للمواطن على أعلى كفاءة، ولكن نتيجة التغيرات على مستوى العالم ارتفعت مسلزمات الخدمة والأدوية.

 

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة، ان وزارة الصحة المصرية تحملت العلاج وتقدمه بالمجان على مستوى الدولة، مؤكدا أن تكلفة علاج “الغسيل الكلوي” كانت تكلف الدولة 325، ووصلت الأن 500 جنيه.

 

 يتلقى المريض الخدمة.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه يتم تقديم الجلسات للمواطنين بشكل مجاني بالكامل، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت على زيادة المبلع الذي تدفعة الوزارة لمراكز الغسيل بشكل مباشر حتى يتلقى المريض الخدمة.

وزارة الصحة مصر حسام عبد الغفار وزارة الصحة المصرية منظومة الصحة

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