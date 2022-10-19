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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات قطار المحلة - طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة مزلقان الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم وفاة سيدة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء الجسم إثر دهسها أسفل عجلات قطار حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية قسم ثان المحلة وتبين العثور على جثة سيدة تدعي "حسونة. م " في العقد الرابع من العمر على قضبان السكة الحديد أمام مستشفي الكبد بمنطفة الجمهورية بدائرة القسم.

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وكشفت التحريات الأمنية بالغربية أنه حال عبور المتوفية قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الجمهورية تصادف مرور قطار دهسها وأسفر عن إصابتها بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف في المخ.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

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