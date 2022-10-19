عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنت ابنة المسارح لا العتمة.. رسالة مؤثرة من ماجدة الرومي إلى شيرين عبد الوهاب

ماجدة الرومي وشيرين
ماجدة الرومي وشيرين

وجهت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طلبت فيها من محبيها الدعاء لها، ومنها تخطي محنتها والعودة إلى فنها وجمهورها مرة أخرى. 

 

وكتبت ماجدة الرومي في رسالة لها عبر حسابها بموقع فيسبوك:" مَن مِنّا لم تجلده الحياة يوماً ،مَن مِنّا لم يُدمِي قدمية على دروبها ، من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها يوم تصوّرنا الازقّة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات …. ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم "تخيّله" حلواً ، الفراشة اللا تُحرق وللا تُغرق ومَن كان مِنّا أتقن ، على مدى سنين أعمارنا كيف  يقف   ولو لمرّة على حدّ السيف بين النار والنور؟!".

 

واستطردت ماجدة الرومي:" أياً تكن مواضيع حياتنا ، ألم نتعب؟ ألم نتحامل على  أجنحتنا المحترقة ؟.. أما داويناها بأسفنا وبصلاتنا وإرادتنا  وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الابيض؟ ..فإسمعيني  إسمعيني !!! إسمعي شيرين إسمعيني !!!.. إسمعي  صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالابطال بأنصاف أجنحتنا  "قومي".

 

 

وبكلمات تشجيعية قالت ماجدة الرومي لزميلتها شيرين عبد الوهاب:" إنت إبنة المسارح  لا إبنة العتمة ولا الانكسار  ولا الغُربان.. "أنت مَن أنتِ".. "قومي ".. فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربّك لكِ.. " قومي" ومصر الغالية مِصركِ وهي لكِ وفي حناياها حضن أمٍ يحلم أن يطبطب عليك".

 

ودعمت ماجدة الرومي شيرين بكلمات مؤثرة قائلة:" نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك   ونحن معكِ ولكِ ونحن  من عطايا ربّك لفنّك فإنزعي عنك ثوب الاسى وإفرحي  وإكتفي بِنعَم ربنا عليك. وإفتحي للشمس أبوابك وللسنونوات دارك وكمانَك.وماذا بعد؟!! .. لو حدث أن سمعت اليوم  اليوم اليوم نعيق بومٍ يجدّف او يلعن  او يطالُك بكلمة  …. إرزليه أرزليه بقوة ربّك وصلاة أمك وأهلك وعشاقك ودموع أولادك ….. وقولي لبوم الخرائب :  "انا إبنة النور ،سأقوم بقوة من دعاني الى الحياة ورفعني وعزّني ، وقال لي ذات يوم مجيدٍ مِن عمري "كوني"  فكنتُ:"شيرين عبد الوهاب".

شيرين عبد الوهاب رسالة مؤثرة الفنانة شيرين عبد الوهاب ماجدة الرومي الفنانة شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محدش شجعنا من 5 سنين.. الرئيس السيسي يصارح المصريين بتفاصيل مشروع الرمال السوداء

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية: أوكرانيا تقوم بتجنيد مرتزقة من آسيا الوسطى

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 الأحد المقبل

قيود صارمة ودفاع إجباري.. تعرف على إجراءات الأحكام العرفية التي فرضها بوتين

الرئيس السيسي يهنئ المجر بذكرى العيد القومي

أبو العينين : سوق الاستثمار العالمي حاليا في حالة ترقب للفرص

اردوغان يطمئن أوروبا قبل الشتاء: يمكنكم استخدام الغاز الروسي عبر تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجرئ.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

تريند لليوم الثالث.. صور سارة الطباخ بعد الشهرة.. شاهد

قبل ساعات من انطلاقها.. تفاصيل مسرحية آنستونا أولى تجارب دنيا سمير غانم

جبنة قديمة وبصل.. أغرب لانش بوكس يثير ضجة على فيسبوك

فيديو

أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

الدعاة الجدد.. إيناس الدغيدي: عصر الحجاب انتهى والفنانات كان مضحوك عليهن

بيان من أسرتها وتحذير من محاميها.. تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ