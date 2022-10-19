لا مجال للصدفة .. البيت الأبيض يحاول منع بوتين من لقاء بايدن بإندونيسيا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن المسؤولين الأمريكيين يبذلون قصارى جهدهم لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن من الاجتماع في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن “البيت الأبيض يتخذ إجراءات حتى لا يصطدم بايدن بنظيره الروسي في الممر ولا يتقاطع معه أثناء التقاط صورة جماعية لقادة في قمة العشرين”.

وخلال فترة رئاسة بايدن التقى ببوتين مرة واحدة فقط في قمة جنيف عام 2021.

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي لا يخطط للقاء نظيره الروسي في قمة مجموعة العشرين.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ردا على سؤال حول اتصالات محتملة بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن في القمة، إن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين. .

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر.