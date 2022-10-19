أول تعليق من أوكرانيا على إعلان بوتين الأحكام العرفية

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الأحكام العرفية” في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الأوكرانية، أن “هذه الخطوة هي محاولة لقمع مقاومة سكان مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، الذين يعارضون روسيا. مرسوم بوتين باطل ولاغ. ليس له أي عواقب قانونية على أوكرانيا ومواطنيها، وكذلك على المجتمع الدولي”.

على الرغم من عدم السيطرة الكاملة على الأراضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم، أنه وقع مرسومًا يقضي بإدخال الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية ضمتها روسيا، والمناطق هي خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك.

وستدخل الأحكام العرفية حيز التنفيذ غدا الخميس، وفقا للمرسوم.

ودعت أوكرانيا شركائها الدوليين إلى إدانة نية روسيا، تحت ستار ما يسمى الأحكام العرفية، حرمان سكان الأراضي الأوكرانية من حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك إدانة خططهم غير القانونية لتقنين النهب والترحيل القسري والتعبئة.

وقالت الخارجية الأوكرانية، إن “أوكرانيا ستواصل تحرير الأراضي وإنقاذ الشعب الأوكراني”.