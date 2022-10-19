بآلة حادة وشوما .. بلطجي يهدد طلاب مدرسة ثانوي زراعي بطنطا ..القصة كاملة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه بضرورة فتح تحقيق عاجل مع المتهم البلطجي عقب ارتكابه واقعة اشهار شومه وسلاح أبيض في وجه طلاب مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا وإرهابهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة.



كما وجه المحامي العام في تعليماته إلي رئيس نيابة أول طنطا بضرورة سماع أقوال شهود عيان وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والبدء في تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في بذل جهود لضبط عاطل مسجل شقي خطر اشهر سلاح أبيض وشومة حال خروج الطلاب بمحيط أبواب طلاب مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا الأمر الذي قذف الرعب والفزع في قلوب المارة وتم ضبطه واحتجازه داخل ديوان قسم أول طنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اشهار بلطجي بمحيط مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنطاق القسم.

كما وجه مدير الأمن بانتقال القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية إلي مكان الحادث وتم تحديد هوية البلطجي وبنقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.



من جانبه محمد حسن أحد طلاب المدرسة أنه شاهد البلطجي يشهر سلاح أبيض والشوم لإرهاب المارة بالشارع بمحيط مدرسة ناصر الثانوية الزراعية لافتا بقوله "شكرا لرجال الداخلية لتمكنهم من ضبط المتهم في اقل من 24 ساعه بعدما تم ضبطه متخفيا برفقه عدد من زملائه".



كما أفاد "حسن" بقوله " شهود العيان تمكنوا من إحجام تحرك البلطجي والسيطرة عليه حفاظا على صالح المواطنين " .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.

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