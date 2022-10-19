عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلقة تواصل .. آراء طلاب جامعة طنطا في فعاليات الحوار الوطني ..فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

نظمت جامعة طنطا اليوم الأربعاء، ندوة خاصة لـ  "الحوار الوطني"، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الحوار الوطني، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطني.

وتحدثت هدير عبد الكريم، منظمة بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بفرع الغربية، إلي عدسة "صدي البلد"، عن كيفية التنسيق بين مسئولي محافظة الغربية والمواطنين داخل "الحوار الوطني"، والهدف وراء جلسة الحوار الوطني داخل الغربية.  

رئيس جامعة طنطا: الحوار الوطني لكل المصريين وليس للنخبة فقط.. فيديو

محافظ الغربية: الحوار الوطني يستهدف الصالح العام ولا يجب النظر للهدف الشخصي.. صور

واوضحت هدير أن التنسيق للحوار الوطني، يبدأ عن طريق تجميع منظمات المجتمع المدني، وكافة المسئولين عن المبادرات والجمعيات الأهلية والصحة، والمسئولين عن الفئات المهمشة، وفئات العمال، مع وجود مؤسسات تنظيم الأسرة والصحة.  

وتابعت هدير أن الهدف من الحوار الوطني التنسيق بين المؤسسات والمجتمع، والعمل علي مبادرة واحدة في تكاتف من قبل كافة الفئات في المجتمع، حتي يتم تكثيف الجهود في مبادرة واحدة تخدم المجتمع والبلاد.

وأضافت رباب عبدالرحمن، إحدي الطالبات بمعهد الخدمة الاجتماعية بجامعة طنطا، أن الحوار الوطني أتاح الفرصة للتعبير عن وجهات نظر الطلاب، وتوصيل أفكارهم إلي الجهات الرئاسية، كما تم أخذ أرقام المحمول الشخصية من قبل المختصين للوصول مع الطلاب بشأن اقتراحاتهم، أو شرح بعض الأجزاء التي لم يستوعبها الطلاب أو للرد علي اي استفسار يختص ب "الحوار الوطني".

وأشارت أسماء محمد الديب، طالبة بجامعة طنطا، أن الحوار الوطني اعطي الفرصة لتحدث الطلاب مع قيادات مختلفة داخل محافظة الغربية، وكان من الممتع التعبير عن الآراء الخاصة بالطلاب، وطرح الأفكار ومناقشتها بشكل علني، مع الجهات المعنية.

وأكملت أنه يوجد استفادة بشكل كبير من الحوار الوطني في مشاركة الأفكار، وإدخال فكر جديد إلي عقول الطلاب وتوسيع مداركهم، مما يجعل الحوار الوطني ندوة تثقيفية في جميع المجالات المختلفة الخاصة بالبلاد.

جامعة طنطا الحوار الوطني محافظ الغربية طنطا طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا: الحوار الوطني لكل المصريين وليس للنخبة فقط.. فيديو

محافظ الغربية: الحوار الوطني يستهدف الصالح العام ولا يجب النظر للهدف الشخصي.. صور

بحضور محافظ الغربية.. فعاليات الحوار الوطني داخل جامعة طنطا| صور

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن الأحوال الجوية غدًا الخميس| فيديو

البيت الأبيض يعلق على أنباء تجنب بايدن لقاء بوتين في مجموعة العشرين

أحمد موسى: مصر عضوا بالأمم المتحدة منذ 1945 وموقفنا قوي ومؤثر.. فيديو

رئيس اتحاد عمال مصر : تبادل الخبرات الإعلامية والثقافية مع السعودية

قارب نهري ذكي للأماكن الباردة تطلقه الصين لهذا الغرض

بآلة حادة وشوما .. بلطجي يهدد طلاب مدرسة ثانوي زراعي بطنطا ..القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ