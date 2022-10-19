عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي نتائج اليوم ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022

صدى البلد

أقيمت اليوم منافسات اليوم الثامن ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم منافسات كل من منافسات 10 متر  بندقية ضغط هواء فردي ناشئات، منافسات 25 متر مسدس رجال، منافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئين، منافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئات، منافسات 10 متر  بندقية ضغط هواء فردي ناشئين ومنافسات ٢٥ متر مسدس فرق مختلط.

وجاءت النتائج كالتالي

في منافسات 10 متر  بندقية ضغط هواء فردي ناشئات تمكنت البطلة الهندية راميتا راميتا من حصد الميدالية الذهبية فيما فازت شين ينغ الصينية بالفضية كما حققت الهندية سين تيلوتاما الميدالية البرونزية.

اما في منافسات 25 متر مسدس رجال حقق البطل الأوكراني كوروستيلوف بافلو الذهب فيما توج كريستيان ريتز الألماني بالفضية والهندية سيدهو فيجايفر بالبرونزية.

وعلى صعيد منافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئين،استطاع سونج سيونغو تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما فاز البطل الهندي شوردي أبهيناف بالفضية كما حقق لي سيوجوين البرونزية

وبمنافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئات اكتسحت الهند جميع الميداليات فقد حصدت كل من ديفانشي ديفانشي وسينغ فارشا تيانا تيانا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي.

أما في منافسات 10 متر  بندقية ضغط هواء فردي ناشئين، فقد شهدت اكتساح كامل للصين لكل الميداليات في تلك المنافسة حيث حصد تشو مينجشواي الذهب ودو لينشو الفضة ولي هوان البرونز.

وفي الختام أقيمت منافسات ٢٥ متر مسدس فرق مختلط ونجح دروين فيينكامب وكريستيان ريتز في حصد الذهبية لصالح ألمانيا، فيما فاز كيم جان جاني وكيم سيوجن من كوريا الجنوبية بالفضية وأولينا كوستيفش وبافلو كروستليوف من أوكرانيا بالبرونزية  

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.

بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الإدارية الجديدة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن الأحوال الجوية غدًا الخميس| فيديو

البيت الأبيض يعلق على أنباء تجنب بايدن لقاء بوتين في مجموعة العشرين

أحمد موسى: مصر عضوا بالأمم المتحدة منذ 1945 وموقفنا قوي ومؤثر.. فيديو

رئيس اتحاد عمال مصر : تبادل الخبرات الإعلامية والثقافية مع السعودية

قارب نهري ذكي للأماكن الباردة تطلقه الصين لهذا الغرض

بآلة حادة وشوما .. بلطجي يهدد طلاب مدرسة ثانوي زراعي بطنطا ..القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ