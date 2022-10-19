تعرف علي نتائج اليوم ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022

أقيمت اليوم منافسات اليوم الثامن ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم منافسات كل من منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فردي ناشئات، منافسات 25 متر مسدس رجال، منافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئين، منافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئات، منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فردي ناشئين ومنافسات ٢٥ متر مسدس فرق مختلط.

وجاءت النتائج كالتالي

في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فردي ناشئات تمكنت البطلة الهندية راميتا راميتا من حصد الميدالية الذهبية فيما فازت شين ينغ الصينية بالفضية كما حققت الهندية سين تيلوتاما الميدالية البرونزية.

اما في منافسات 25 متر مسدس رجال حقق البطل الأوكراني كوروستيلوف بافلو الذهب فيما توج كريستيان ريتز الألماني بالفضية والهندية سيدهو فيجايفر بالبرونزية.

وعلى صعيد منافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئين،استطاع سونج سيونغو تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما فاز البطل الهندي شوردي أبهيناف بالفضية كما حقق لي سيوجوين البرونزية

وبمنافسات 50 متر مسدس ضغط هواء ناشئات اكتسحت الهند جميع الميداليات فقد حصدت كل من ديفانشي ديفانشي وسينغ فارشا تيانا تيانا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي.

أما في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فردي ناشئين، فقد شهدت اكتساح كامل للصين لكل الميداليات في تلك المنافسة حيث حصد تشو مينجشواي الذهب ودو لينشو الفضة ولي هوان البرونز.

وفي الختام أقيمت منافسات ٢٥ متر مسدس فرق مختلط ونجح دروين فيينكامب وكريستيان ريتز في حصد الذهبية لصالح ألمانيا، فيما فاز كيم جان جاني وكيم سيوجن من كوريا الجنوبية بالفضية وأولينا كوستيفش وبافلو كروستليوف من أوكرانيا بالبرونزية

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.