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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ في 3 أسابيع .. أسعار الذهب تهوى عالميًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب في ختام تسوية أمس الأربعاء إلى أكثر من 1% إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1627.81 دولار للأونصة بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 28 سبتمبر، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% عند التسوية إلى 1634.2 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 18.38 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 2.3% إلى 886.75 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.1% إلى 1990.22 دولار.

ارتفاع كبير في الدولار

شهدت عملة الدولار الأمريكية مساء الأربعاء، ارتفاعًا كبيرًا وهي أول انتعاشة كبيرة له بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.88% مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 112.92، وانخفض اليورو 0.95% إلى 0.9771 دولار، فيما وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 32 عاماً مقابل الين الياباني مقتربًا من حاجز 150 والذي يعتقد بعض المتداولين أن بنك اليابان ووزارة المالية قد يتدخلان عنده لشراء العملة.

واستأنفت عوائد سندات الخزانة مسارها صعودًا حيث أبقى المستثمرون على توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم، مما يعزز الطلب على العملة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع يومي الأول والثاني من نوفمبر مع احتمال زيادتها مرة أخرى بواقع 50 أو 75 نقطة أساس في ديسمبر.

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وانخفض الجنيه الإسترليني 1.02% إلى 1.1210 دولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع أكثر مما كان متوقعا إلى 10.1% في سبتمبر وعاد إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً والذي سجله في يوليو.

مستويات قياسية للتضخم

وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، وهو الأمر الذي يعكس استمرار صعود التضخم الذي يضغط على الأسر ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع جديد في أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1982، ومقارنةً بالشهر السابق، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق، فيما كانت أسعار السكن والغذاء والرعاية الطبية الأكبر من بين "العديد من المساهمين" في زيادة التضخم، بينما انخفضت أسعار البنزين.

وجدد العديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي التأكيد على الالتزام بزيادة أسعار الفائدة بقوة لكبح التضخم المرتفع، وتتوقع الأسواق رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

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