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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خط تصادم خطير.. روسيا توجه تحذير شديد اللهجة لـ الغرب

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب، من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، يقترب من الخط الخطير المتمثل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. 

وقالت زاخاروفا: “تستمر دول الناتو، كما لو كانت تتنافس مع بعضها البعض، في ضخ الأسلحة والذخيرة لنظام كييف، وتزويده بالمعلومات الاستخباراتية، وتدريب جنود نظام كييف، وإعطاء التوجيهات حول كيفية إجراء العمليات القتالية، وبالتالي الاقتراب من الخط الخطير المتمثل في تصادم عسكري مع روسيا”.

وأضافت أن إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا بلغت بالفعل 42.3 مليار دولار، يأتي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة .

وشددت على أن الدول "التي تخصص مثل هذه المبالغ الضخمة وتزود نظام كييف بالسلاح، هم المانحون والداعمون لهذا النشاط المتطرف للغاية. لذلك يسعى الناتو إلى "إلقاء اللوم على أي شخص من أجل صرف الشكوك عن نفسه".

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وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تزويد أوكرانيا بالأسلحة. 

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن على قانون الإقراض، حيث تخصص واشنطن عشرات المليارات من الدولارات لكييف.

وأكدت روسيا مرارًا أن إمداد المعدات العسكرية الغربية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح النقل هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

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