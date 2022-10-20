الجيش الأوكراني: روسيا تنشر قوات في بيلاروس لقطع طرق إمدادات الأسلحة الغربية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نشرت طائرات ووحدات أخرى متعددة في بيلاروس، استعدادا لقطع طرق إمداد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غربي البلاد.

وقالت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية إن “هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية نشرت طائرات ووحدات أخرى متعددة على أراضي بيلاروس”.

وأضافت أن “القوات الروسية تريد قطع طرق إمداد الأسلحة الغربية لأوكرانيا من غربي البلاد”، مشيرة إلى أن روسيا قد تشن هجوما جديدا في الجبهة الشمالية الغربية انطلاقا من بيلاروس.

ولفتت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن بيلاروس تتيح للقوات الروسية استخدام أراضيها لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن القوات الأوكرانية تعمل على ضمان حدود البلاد وأنها مستعدة للرد المناسب.

وتشن روسيا منذ بداية الشهر الجاري العديد من الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الأوكرانية في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية الرئيسية، ردا على تفجير أوكرانيا جسر القرم.