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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صدمة لجمهور الزمالك.. قلب دفاع الأبيض يغيب عن لقاء الأهلي بالسوبر المصري

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يغيب عن فريقه ضد الأهلي، بكأس السوبر المصري المقرر له يوم 28 أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة سموحة، وخضع لبعض الفحوصات التي أكدت صعوبة لحاقه بالقمة".

وأضاف أمير هشام: "غياب اللاعب ضربة قوية للبرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني الذي يعتمد عليه بشكل أساسي، ولكنه من المدربين التي تعرف تتعامل مع مثل هذه المواقف".

 

صدمة للزمالك.. 

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، صدمة قبل مواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الأحد القادم فى إطار ثاني جولات بطولة الدوري الممتاز. 

ويواجه فريق الزمالك، أزمة دفاعية كبيرة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم الأحد المقبل بعد تأكد غياب محمود حمدى الونش للإصابة وحسام عبد المجيد المرتبط بمعسكر المنتخب الأولمبي. 

 

ومن المقرر أن يغيب الونش عن الزمالك لمدة 3 أسابيع على الأقل حتى يتم شفاء اللاعب بشكل كامل.

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