إحنا مع بلدنا والرئيس| خالد الجندي: مُزارع ادخل الغم على أعداء مصر

أثنى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، على ما قاله أحد المزارعين عقب حصاده محصول البطاطس بوفرة هذا العام، مؤكداً أنه أدخل بتصريحاته وفرحته تلك الغم على أعداء الوطن.

مُزارع ادخل الغم على أعداء مصر

وأذاع برنامج “لعلهم يفقهون” مقطع فيديو لأحد المزارعين يدعى الحاج رمزي شلبي، يعيش بقرية قلتى الكبرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وهو سعيد بحصاد محصول البطاطس الوفير لهذا العام، موجهًا عددا من الرسائل للرئيس السيسي.

وقال المرازع: "ما يهمكش من حرب أوكرانيا يابا عبد الفتاح.. ادعم الفلاح وهو هيعوضك عن حرب أوكرانيا.. الانتاج ميه ميه القمح والبطاطس والخضار.. وما تحملش هم أي حاجة خالص احنا وراك وهنقف وياك.. واحنا على قلب رجل واحد.. نفسى أقابلك يا سيادة الرئيس السيسى".

بينما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معقبا على الفيديو، إن ما قال الحاج رمزى شلبى، أقوى واثقل مقطع يرد على أعداء الوطن، لافتا إلى أن ما قاله هذا الفلاح البسيط فيه أعلى القيم الاخلاقية والوطنية.



واستكمل خالد الجندي، حديثه: "الحاج رمزى شلبى راجل سكر، دخل السرور لقلبنا ولقلب كل مشاهد شافه، ودخل كل الغم والحزن على كل من يعادى هذا البلد ".