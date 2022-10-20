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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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yowhatsapp

تطبيق يو واتس آب يخدع المستخدمين.. اعرف القصة|فيديو

يو واتس آب
يو واتس آب

بإضافةِ حرفين فقط قبل الاسم..استطاع تطبيق "يو واتس آب" yowhatsapp  أن يخدعَ الكثير من المستخدمين حول العالم وأن يدفعَهُم لتحميل التطبيق بدلا من التطبيق الأصلي yowhatsapp.

أفاد تقرير مصور لقناة "الغد"، أن  تطبيق  "يو واتس آب" يحمِلُ برمجيةً خبيثةً تسمى  Triadaتعمل على فك تشفيرِ مجموعةٍ من البرامج الضارة، وتشغيلِها على أجهزة أندرويد لسرقة البيانات وتسجيل الضحايا في اشتراكاتٍ مميزة دون علمهم.

الأمر يبدو غريبا للغاية، لأنه تطبيقٌ موجود بالفعل على متجر جوجل ويَظهرُ في نتائج البحث، ما يعني أنه يمكن أن يخدع أي أحد، فكيف يمكن أن نتجنب هذا الفخ؟ وإذا وقعنا فيه كيف يمكن إصلاحُ أضرارِه.

تطبيق واتس آب 

يقدم تطبيق واتس آب WhatsApp، كل فترة مجموعة جديدة من المزايا التي تعمل على تحسين طريقة استخدامه، ومؤخرا طرح تطبيق المراسلة الأشهر العديد من الميزات الجديدة من بينها تفاعلات الرموز التعبيرية للرسائل ونقل الدردشات بين نظامي التشغيل أندرويد وiOS، بالإضافة إلى إمكانية كتم صوت مشاركين محددين في المكالمات الصوتية وغير ذلك الكثير.

واتس اب يو واتس آب YoWhatsApp برمجية خبيثة البرامج الضارة WhatsApp أندرويد iOS

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