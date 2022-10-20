أغنيتين فى هاشتاج جوزني .. محمد البوغة يكشف تفاصيل أعماله الجديدة فيديو

كشف الشاعر والمؤلف محمد البوغة تفاصيل الأغاني التى يقدمها فى فيلم هاشتاج جوزني والذي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد وأبو.



وأكد البوغة فى حواره مع صدى البلد أنه يقدم أغنية بعنوان ليه بداري ضمن أحداث الفيلم بصوت أحمد سعد من ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.





كما يقدم أغنية بعنوان يجيى منها للمطرب ابو من ألحان أحمد العتباني ومن توزيع مينو وهى أولى أغاني الفيلم التى يتم طرحها للترويج له عبر صحفات السوشيال ميديا.



وعن أعماله الجديد أكد محمد البوغة أنه يستعد لتقديم العديد من الأغنيات مع كبار النجوم منهم على رأسهم راغب علامة والذي يقدم معه أغنية بعنوان أرتاح من ألحان محمود الخيامي، بالإضافة إلى أغنية للمطرب ماجد المهندس بعنوان لو زعلان باللهجة المصرية.





تفاصيل فيلم هاشتاج جوزني

فيلم هاشتاج جوزني يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد محمود ودينا ومايان السيد وأمير المصري ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.