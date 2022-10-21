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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يطير إلى ايسواتينى.. وبركات يترأس البعثة

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

 غادرت منذ قليل، بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم مطار القاهرة متجهة إلى ايسواتينى،  لأداء مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع نظيره من إيسواتيني في المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا بعدما تم إعفاؤه من الدور الأول، وفي حالة تخطي منتخبنا هذا الدور سيواجه الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير من التصفيات خلال مارس 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة ل المنتخب الأولمبي يوم ٣٠ أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويلتقي الفائز في مجموع المباراتين المتأهل من مباراتي سيراليون وزامبيا فى الجولة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية والتى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى الأولمبياد.

واختتم المنتخب الأولمبي تدريباته عصر اليوم بملعب النجيل الصناعي بنادى هليوبوليس الشروق، وتستغرق الرحلة  ٨ ساعات.

وشهدت تدريبات المنتخب الأولمبي اكتمال القوة الضاربة لصفوف المنتخب بانضمام كل لاعبيه كما لحق بالمنتخب فى مطار القاهرة لاعبو فيوتشر .

وحرص البرازيلى ميكالى المدير الفنى ل المنتخب الأولمبي على مراجعة بعض الجمل الفنية والخططية مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز والالتزام بتعليماته .

ويترأس بعثة المنتخب الأولمبي فى إيسواتيني الكابتن محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة المشرف العام على المنتخب.

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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي 

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر الأولمبي مع إبسواتيني بملعب الأخير يوم 23 أكتوبر الجاري، فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بينما تقام مباراة الإياب باستاد الإسكندرية يوم 30 أكتوبر.

ويتأهل الفائز من مواجهة منتخب مصر الأولمبي مع الفائز من إيسواتيني وبوتسوانا للدور الثالث والأخير من التصفيات والذي سيتواجه مع الفائز من المباراة الأخرى بين سيراليون وزامبيا.

ويشارك في النسخة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقامة في المغرب، 8 منتخبات رفقة منتخب مصر الأولمبي ويتأهل 3 فرق إلى  أولمبياد باريس 2024، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مع صاحب المركز الرابع من تصفيات آسيا.

وشهدت مباراتي منتخب مصر الأولمبي الودية أمام منتخب بنين، مكاسب عديدة إلى جانب بعض السلبيات التى تعهد روجيرو ميكالي، المدير الفني، بمعالجتها.

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مكاسب منتخب مصر الأولمبي

يعتبر محمد أشرف، الظهير الأيسر لـ منتخب مصر الأولمبي، أبرز مكاسب مباراة بنين الودية الأولى نظرا لتميزه في تسديد الركلات الحرة، إضافة إلى تمتعه بالثقة في الأداء.

ثنائية أسامة فيصل وأحمد سيد غريب فى صفوف منتخب مصر الأولمبي باتت واضحة خلال اللقاء الودي، ثم أحمد شريف، ونجحوا فى تهديد دفاعات منتخب بنين وأهدروا العديد من الفرص المحققة.

تعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب بنين الظهور الأول للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، من أجل التعرف على مستوى أداء لاعبي أوليمبي الفراعنة والوقوف على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة القادمة.

مباراتي منتخب مصر الأولمبي الودية أمام بنين بمثابة فرصة حقيقية للمدرب البرازيلي لوضع يده على الأخطاء ومعالجتها عن قرب فى قادم الأيام.

 كما شهدت مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام بنين عودة الروح إلى لاعبي الفراعنة من أجل حجز مكان فى تشكيلة البرازيلى روجيرو ميكالي في قادم الايام.

ومن أبرز الإيجابيات أيضا اتباع ميكالي اسلوب الضغط الهجومي فى وديتي منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب بنين.

عودة مصطفى سعد بعد تعرضه الى الاصابة فى اللقاء الودي ومشاركته فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة كانت ضمن إيجابيات اللقاء الودى الثاني حيث اطمأن الجهاز الفنى على مدى جاهزية اللاعب الفنية والبدنية. 

المنتخب الأولمبي كأس الأمم الافريقية إيسواتيني ميكالي محمد بركات اتحاد الكرة

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