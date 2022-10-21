مش ملاحق .. مدحت شلبي يكشف سر غضب فيتوريا من مباريات الدوري المصري

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن سر غضب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ أن فيتوريا غاضب بشده بسبب تلاحم مباريات الدوري المصري يوميا حيث تبدأ المباريات في ال ٣ عصرا ثم ال ٥ عصرا دون وجود أي فواصل بينهما .

وأضاف مدحت شلبي أن فيتوريا ابدي غضبه وانزعاجه بسبب عدم قدرته علي متابعه جميع مباريات الدوري المصري.

وتابع أن فيتوريا كان يتابع مباراة انبي وبيراميدز أمس ثم أراد متابعه مباراة الزمالك وسموحة ولكنه لم يتمكن بسبب بعد المسافة بين الملعبين وعدم وجود وقت كافي بين المباراتين، وقال : “ فيتوريا مش ملاحق يشوف المباريات ”.

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