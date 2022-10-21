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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أنا الراقي بأخلاقي.. المعاهد الأزهرية يدشِّن المشروع التربوي لنشر القيم الطيبة

صدى البلد

دشَّن الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشروعًا تربويًّا بعنوان (أنا الراقي بأخلاقي) لاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في دنيا الناس، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة.
 

وأصدر وكيل الأزهر الشريف توجيهاته بضرورة تفعيل منظومة القيم، ومجابهة الانحرافات السلوكية المناقضة للأخلاق الحميدة والقيم الرفيعة والتي بدت تنحسر في الآونة الأخيرة، وضرورة ترسيخها في نفوس الطلاب، من خلال مجموعة من الأنشطة الطلابية تتضمن القيم محل التناول، بحيث يتم التركيز على قيمة أخلاقية في برنامج الإذاعة الصباحية بفقرات مختلفة لمدة أسبوع، وذلك لتدعيم هذه القيمة في أذهانهم، ونفاذها إلى وجدانهم، وكذلك من خلال مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل: القصة والشعر والتعبير الفني بما يثيره ذلك في وجدان الطلاب على نحو يسهم في إنماء هذه القيم.

 

يأتي هذا استجابة لما تفرضه علينا تعاليم ديننا الحنيف، واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الرَّامية إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة.
 

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التعليم الأزهرى القيم الرفيعة السلوكيات المنحرفة المعاهد الأزهرية الازهر الشريف

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