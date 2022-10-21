الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

إذا كنت تعاني من سرعة التنفس ، وتسارع ضربات القلب ، والشعور بألم في صدرك ، فقد تتساءل عما إذا كنت تعاني من النوبة القلبية أو نوبة الهلع، نظرًا لأنهم يتشاركون في بعض الأعراض ، فقد يكون من الصعب التمييز بين الاثنين، لزيادة الارتباك ، فإن إحدى علامات نوبة الهلع هي القلق من إصابتك بـ النوبة القلبية أو الموت.



نرصد لكم فيمايلي أعراض نوبات الهلع والنوبات القلبية ، وطرق معرفة الفرق بينهما.



النوبة القلبية



تحدث النوبة القلبية عندما يعيق الانسداد تدفق الدم في الشرايين التي تغذي القلب، أكثر الأعراض شيوعًا هو ضغط الصدر أو الانزعاج. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث أعراض إضافية مثل التعب والغثيان والدوار وضيق التنفس ، خاصة عند النساء.

فيما يلي الأعراض المصاحبة للنوبات القلبية:

انزعاج في الصدر تحت عظمة الصدر

انزعاج ينتشر في الرقبة أو الفك أو أعلى الذراع

ضيق في التنفس

دوار

إعياء

الشعور بالموت أو الموت

غثيان

الخفقان

التعرق

عوامل الخطر للنوبات القلبية

تتضمن بعض عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية ما يلي:

التدخين

عالي الدهون

ضغط دم مرتفع

داء السكري

نمط حياة مستقر

يعد تاريخ الإصابة بالذبحة الصدرية ، أو ألم القلب بسبب نقص تدفق الدم الكافي إلى عضلة القلب ، من الأعراض المقلقة للغاية التي يمكن أن تكون علامة على انسداد الشريان التاجي، يجب أن يتم تقييمها من قبل الطبيب على الفور.

النوبة القلبية

نوبة الهلع



وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) ، فإن نوبات الهلع هي شعور مفاجئ بالخوف الشديد وعدم الراحة الذي ينحسر بعد فترة وجيزة من الزمن، تشمل أربعة أو أكثر من الأعراض التالية:

خوف شديد وتسابق الأفكار

الشعور بفقدان السيطرة

الخوف من الموت

الشعور بالانفصال عن المحيط

تسارع ضربات القلب أو الخفقان

عدم الراحة في الصدر

الإحساس بالاختناق

غثيان

التعرق

يرتجف

ضيق في التنفس أو سرعة في التنفس

خدر أو وخز

الشعور بالسخونة أو البرودة

الدوخة أو الدوار

يتم تشخيص اضطراب الهلع لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة من نوبات الهلع التي تسبب الضيق وتؤثرعلى حياتهم.

نوبة الهلع

اختلافات بين نوبات الهلع و النوبة القلبية



-موقع وتوصيف الألم

في حالة النوبة القلبية ، يشعر المريض بالألم بشكل كلاسيكي أسفل عظم القص كضغط خفيف، قد ينتشر حتى الرقبة والفك أو أسفل الذراع اليسرى، إنه ألم غامض لا يمكنك تحديد مكانه على وجه التحديد بطرف إصبعك، من غير المحتمل أن يكون الألم أو الألم الحاد الذي يمكن أن تشير إليه بإصبعك من القلب.

من ناحية أخرى ، قد تسبب نوبات الهلع ألمًا في الصدر مع إحساس حاد أو طعن أو إحساس بالاختناق في الحلق.

-لا تتجاهل ألم الصدر

لا تتجاهل أبدًا عدم الراحة في الصدر أو تفترض أنه ناتج عن نوبة هلع ، خاصةً إذا لم يتم تشخيصك مطلقًا بنوبات الهلع.

-الأعراض المصاحبة

يمكن أن تشترك كل من النوبات القلبية ونوبات الهلع في الأعراض المصاحبة التالية ، مما يجعل من الصعب تمييزها:

ضيق في التنفس

غثيان

دوار

التعرق

مشاعر الموت الوشيك

قد تكون النوبات القلبية مصحوبة أيضًا بالإرهاق أو الإغماء أو فقدان الوعي.

من ناحية أخرى ، تتميز نوبات الهلع بتسارع ضربات القلب وتسابق الأفكار والارتعاش والوخز أو التنميل والإحساس بالاختناق.

مدة الأعراض

الذبحة الصدرية ، أو ألم القلب الناجم عن عدم حصول القلب على كمية كافية من الدم (كما هو الحال عندما يكون هناك انسداد في الشريان التاجي) ، وتستمر لأكثر من بضع دقائق وقد تأتي وتختفي، قد يكون ناتجًا عن المجهود البدني أو يزداد سوءًا.

يمكن أن تحدث النوبة القلبية أيضًا بشكل مفاجئ مع أعراض قد تستمر لساعات أو حتى يتم علاج الشريان المسدود.

من ناحية أخرى ، أثناء نوبة الهلع ، عادةً ما تصل الأعراض إلى ذروتها بعد حوالي 10 دقائق ، وتهدأ بعد نصف ساعة.

ملخص الفرق بين نوبات الهلع و النوبة القلبية

بينما تشترك النوبات القلبية ونوبات الهلع في بعض الأعراض الشائعة ، يمكن أن تساعد بعض الاختلافات والعلامات التحذيرية في التمييز بينها ، بما في ذلك موقع الألم ومدة الأعراض، التقييم الطبي هو أفضل طريقة لتحديد السبب، اطلب دائمًا العناية الطبية لأي انزعاج في الصدر.



المصدر: verywellhealth