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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم العاشر.. استمرار منافسات بين أبطال العالم في المسدس والبندقية بأوضاع مختلفة

صدى البلد

اليوم الجمعة، تُستكمل منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد عمرو اسماعيل مقدم النهائيات أن منافسات اليوم بدأت من الثامنة بنهائيات 50 متر بندقية ٣ أوضاع سيدات، ثم تليها ١٠ متر مسدس هواء ناشئين، ثم تليها ١٠ متر بندقية هواء فرق مختلط ناشئين، وأخيرا منافسات ١٠ متر مسدس هواء فرق ناشئين.

وأخذ الفراعنة الثقة وحققوا المركز الثامن ونافسوا بقوة أمام ال88 دولة في منافسات مسدس رصاص 25 متر مختلط وهم عمر اكيد وأميرة فتوح، وأخذوا هذه الثقة بعدما حقق ابطال مصر منذ أيام المركز السادس في منافسات البندقية فأصبح لديهم ثقة قوية أثناء احتكاكهم مع دول العالم في منافسات شرسة.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصر العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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