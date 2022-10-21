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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا قال النبي حبب إلي من الدنيا النساء؟ أزهري يوضح

النساء
النساء

لماذا قال النبي حُبِّبَ إلي منَ الدُّنيا النساءُ؟ عن هذا الأمر أوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، معنى قول النبي "حُبِّبَ إلي منَ الدُّنيا النساء".

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لماذا قال النبي حُبِّبَ إلي منَ الدُّنيا النساءُ؟

 

وقال أبو اليزيد سلامة، في إجابته على السؤال: لماذا قال النبي حُبِّبَ إلي منَ الدُّنيا النساءُ؟ إن النبي لم يقل أحببت النساء، وإنما قال حبب، لأن الفاعل هنا، الله- تعالى-، فالله هو الذي وضع هذه المحبة في قلب النبي.

وأوضح، أن المقصود بالنساء هم نساء النبي وليس كل النساء، كما قال في إحدى نسائه ذات مرة "إني رزقت حبها".

معنى آخر لحب النساء

وهناك معنى آخر، لقول "حبب إلى من الدنيا النساء" أن النبي حبب إليه النساء حتى أنصفهن من زمن الجاهلية الذي كانت ينتقص من حقهن، فكانت المرأة إذا ولدت وأدت، وكانت المرأة إذا مات زوجها؛ صارت من ميراثها يرثها ولده إن كانت ليست أمه، فلما جاء النبي أنصف المرأة ومنع كل ذلك.

وأوضح أبو اليزيد سلامة، أن من إنصاف النبي للنساء بعد الجاهلية، أن الرجل كان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا، فجعل النبي من أنجب ثلاث بنات وأحسن تربيتهن ولم يظلمهن كن وقاية له من النار وسببا في دخوله الجنة.

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