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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. حريق ضخم في ناقلة نفط على طريق السيل

حريق ارشيفي
حريق ارشيفي

شهد طريق السيل بالسعودية ، اليوم، حريقًا طال إحدى ناقلات المواد البترولية التي ارتادت الطريق.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ناقلة مواد بترولية على طريق السيل.

وأضافت أن الحـادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وكانت ناقلة حاويات تجارية، ترفع علم جمهورية بنما قد تعرضت في وقت سابق  لحادث حريق أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر على بعد 123 ميلا بحرياً شمال غرب ميناء جازان السعودية.

ومن جانبها نجحت سفينة حرس الحدود السعودية  (رفحاء)، بالتعاون مع إحدى السفن الأجنبية، في إنقاذ طاقم ناقلة حاويات تجارية، ترفع علم جمهورية بنما.


وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي  العقيد مسفر القريني، أنه في إطار تنفيذ مهمات السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهمات الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود في مجال البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بلاغاً عن تعرض الناقلة للحريق، وقام بتحديد موقعها، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان وإلى عدد من الجهات ذات العلاقة لتقديم المساندة اللازمة، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سفينة حرس الحدود (رفحاء) لموقع الناقلة المحترقة وأخلت الطاقم بالتعاون مع سفينة تجارية كانت تبحر بالقرب من الموقع.

وأكد المتحدث أنه جرى إخلاء طاقم السفينة المؤلف من 25 بحاراً من جنسيات متعددة إلى ميناء جازان، وكان في استقبالهم عدد من الطواقم الطبية من حرس الحدود والشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني والجوازات بالمنطقة، وهم بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم إلى مقر إقامتهم، واستكمال الإجراءات النظامية

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