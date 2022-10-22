أخبار العالم |ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند B/B .. صعود أسعار الذهب.. الكونجرس يهاجم إيران لتزويد إثيوبيا بالطائرات المسيرة..روساتوم تكشف عن تقنية متطورة بمحطة الضبعة النووية

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي.

هبوط تاريخي في سعر الدولار عالميا

استمر مسلسل هبوط سعر عملة الدولار الأمريكي وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

عكس التوقعات.. صعود كبير في أسعار الذهب العالمية

خالفت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مساء أمس الجمعة التوقعات بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة، حيث حققت ارتفاعًا كبيرًا.

رغم مخاوف رفع الفائدة.. أسهم بورصة أمريكا تحقق أفضل أسبوع لها

حققت الأسهم الأمريكية مساء أمس الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا عد الهبوط الذي سجلته سندات الخزانة، وذلك على الرغم من وجود مخاوف برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبًا.

هاكرز يخترقون البريد الإلكتروني للطاقة الذرية الإيرانية

أعلنت جماعة إيرانية معارضة متخصصة في القرصنة الالكترونية، اليوم السبت، عن اختراق البريد الإلكتروني لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية النووية الإيرانية.

بعد استقالة ليز تراس.. موديز تخفض نظرتها المستقبلية لبريطانيا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة المتحدة من مستقرة إلى سلبية بسبب استمرار التوترات السياسية على خلفية استقالة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء، وارتفاع التضخم، وضعف توقعات النمو.

بلومبرج: مصر تدفع لإدراج تعويضات للدول الفقيرة في قمة المناخ كوب 27

قالت وكالة "بلومبرج الشرق" الإخبارية، إن ملف إجبار الدول الغنية على تعويض الدول النامية عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتباس الحراري، قد يطرح على جدول الأعمال الرسمي لمحادثات المناخ كوب 27 التي ستعقد في مصر الشهر المقبل.

روساتوم تكشف عن تقنية متطورة في محطة الضبعة النووية

كشفت شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية، الجمعة، أنها سوف تستخدم تقنية متطورة في محطة الضبعة النووية التي تتولى إنشاءها في مصر.

الكونجرس يفتح النار على إيران لتزويدها إثيوبيا بالطائرات المسيرة

شن جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، هجومًا لاذعًا على إيران بسبب تزويدها طائرات مسيرة لحكومة إثيوبيا لاستخدامها في القتال ضد جبهة تحرير تيجراي.

بريطانيا .. أكثر من 100 نائب يصوتون لصالح ريشي سوناك لخلافة ليز تراس

نال وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك في وقت متأخر الجمعة الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.

تركيا تتهم أمريكا بالتنمر بسبب موقفها من السعودية بعد قرار أوبك+

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة بأنها "تتنمر" على المملكة العربية السعودية بعد قرار تحالف أوبك+ مطلع الشهر الجاري، بخفض إنتاج النفط.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة B/B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي وقت سابق، أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيفها لمصر عند B2.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أكدت في مايو إبريل الماضي، تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي.