مؤمن زكريا يهنئ الكابيتانو حسام غالى بعيد ميلاده

حرص مؤمن زكريا نجم القلعة الحمراء، على الاحتفال بعيد ميلاد الكابيتانو حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الـ41.



ونشر مؤمن زكريا صورة جمعته بحسام غالى، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب يا نجمم".



يحتفل اليوم السبت، حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".



واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، إلى أن تولى منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.



وحصد غالي، مع الأهلي 13 بطولة حيث توج بلقب الدوري المصري 4 مرات، وكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس الكونفدرالية 2014، وكأس السوبر الإفريقي 2002.