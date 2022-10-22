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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رخصت 60 ألف جنيه .. سعر شيري تيجو 7 2023 في مصر

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

يعانى سوق السيارات المصرى منذ فترة كبيرة بنقص المعروض من السيارات ، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا ، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وخلال الفترة الماضية ظهرت ظاهرة الاوفر برايس ، والتى تعنى إضافة مبلغ معين من قبل التجار على سعر السيارة الرسمى بحجة التسليم الفورى للعميل، وكانت قد استمرت ظاهرة الأوفر برايس، بعد الانخفاض الحاد فى أعداد السيارات، على العديد من السيارات واستمرت فى الارتفاع إلى أن وصلت أعلى مستوياتها خلال الأيام الماضية .

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ولكن مع إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على مشروع قانون مشروع بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى كان مقدم من الحكومة منذ فترة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات، وهذه تعتبر ميزة للمواطن المقيم خارج البلاد، بدأت هذه الظاهرة فى الاختفاء مجددا.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وبالفعل شهدت العديد من طرازات السيارات من ماركات مختلفة انخفاض فى الأوفر برايس الموضوع على أسعارها الرسمية داخل السوق المحلى المصرى ، ومن بين هذه السيارات تاتى السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، و التى انخفض الأوفربرايس عليها بقيمة 60 ألف جنيه ليصبح من 80 ألف جنيه حتى 90 ألف جنيه ، بعد ان كان قد وصل من 130 الف جنيه الى 150 ألف جنيه .

 

وتنتمى السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ،  لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصان ، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بطول 4505 مم ، و بعرض 1837 مم، و ارتفاع 1670 مم، و بسعة الشنطة الخلفية 414 لتر .

 

وتاتى السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بعدد من الكماليات ، من بينها مصابيح ضباب أمامية ، سبويلر خلفي ، النظام الذكى لركن السيارة ، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك ، كاميرا خلفية ، مثبت سرعة ، مكيف هواء ، جنوط رياضية 18 بوصة، اما الفئة الثانية فتضم ، فتحة سقف كهربائية ، امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا ، حساسات ركن ، فرش المقاعد من الجلد .

 

وتضم شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها الوسائد الهوائية ، فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP، برنامج تدعيم الفرامل BAS ، أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC .

شيري تيجو 7 موديل 2023

اما عن الاسعار الرسمية لـ شيري تيجو 7 موديل 2023

- الفئة الاولى BASELINE بسعر 455 الف جنيه

- الفئة الثانية HIGHLINE  بسعر 490 الف جنيه

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