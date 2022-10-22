تعرف على مواصفات وأسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 في مصر

يعانى سوق السيارات المصرى منذ فترة كبيرة بنقص المعروض وارتفاع اسعار السيارات ، بسبب استمرار الحرب الروسية الاوكرانية الطاحنة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا ، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات .
وخلال الفترة الماضية شهدت العديد من السيارات بمختلف مركاتها ارتفاعات متتالية لاسعارها من قبل الوكلاء الرسمين لها داخل السوق المحلى المصرى ، ولذلك يبحث دائما المواطنين عن الأسعار النهائية للسيارات داخل أسواقنا ، وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ومواصفات السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 في مصر .
ومن المعروف أن السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر ، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران .
وتستطيع السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية من نقطة السكون ، و مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية .
وتاتى السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023، جنوط رياضية تبدأ من15 وحتى 16 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ.
وتضم السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 ، العديد من وسائل الامان والحماية من بينها ، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، مع عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى نظام امبوليزر المضاد للسرقات.
اما عن اسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023
- الفئة الاولى بسعر 390 الف جنيه
- الفئة الثانية بسعر 400 الف جنيه
- الفئة الثالثة بسعر 410 الف جنيه
- الفئة الرابعة بسعر 420 الف جنيه