تعرف على مواصفات وأسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 في مصر

يعانى سوق السيارات المصرى منذ فترة كبيرة بنقص المعروض وارتفاع اسعار السيارات ، بسبب استمرار الحرب الروسية الاوكرانية الطاحنة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا ، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات .

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

وخلال الفترة الماضية شهدت العديد من السيارات بمختلف مركاتها ارتفاعات متتالية لاسعارها من قبل الوكلاء الرسمين لها داخل السوق المحلى المصرى ، ولذلك يبحث دائما المواطنين عن الأسعار النهائية للسيارات داخل أسواقنا ، وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ومواصفات السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 في مصر .

ومن المعروف أن السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر ، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران .

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

وتستطيع السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية من نقطة السكون ، و مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية .

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

وتاتى السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023، جنوط رياضية تبدأ من15 وحتى 16 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ.

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

وتضم السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 ، العديد من وسائل الامان والحماية من بينها ، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، مع عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى نظام امبوليزر المضاد للسرقات.

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

اما عن اسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023

- الفئة الاولى بسعر 390 الف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 400 الف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 410 الف جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 420 الف جنيه