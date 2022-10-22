بيلينجهام يقود بورسيا دورتموند لاكتساح شتوتجارت بخماسية في الدوري الألماني

اكتسح فريق بورسيا دورتموند، نظيره شتوتجارت بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح الإنجليزي جود بيلينجهام التسجيل لـ بورسيا دورتموند في الدقيقة الثانية بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة زميله نيكلاس زوله.

وتمكن نيكلاس زوله من إضافة الهدف الثاني لـ بورسيا دورتموند في الدقيقة 13، أعقبه الأمريكي جيو ريينا بهدف ثالث في الدقيقة 44 بتسديدة بباطن قدمه اليمنى من متابعة لتمريرة زميله يوسوفا موكوكو.

وعاد بيلينجهام ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء شتوتجارت.

واختم موكوكو مهرجان الأهداف لـ بورسيا دورتموند بتسجيله الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 72، مؤكدًا انتصارهم في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بورسيا دورتموند للنقطة 19 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.