بعد منشور فيس بوك.. كشف ملابسات شكوى سيدة من مستقلي سيارتين بالقاهرة الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات تداول منشور مدعوماً بصور على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر صاحبة الحساب من مستقلى سيارتين لمحاولتهما التعدى عليها وإلحاق الضرر بسيارتها ومحاولتهما استيقافها لإنزالها من السيارة أثناء سيرها بشارع التسعين في القاهرة الجديدة لاعتراضها على تسببهما فى إعاقة الحركة المرورية.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص من مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، نافياً ارتكاب قائد السيارة الثانية أية تجاوزات حيال الشاكية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.