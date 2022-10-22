خلال قمة المناخ.. فودة يكشف نسبة إشغالات الفنادق بشرم الشيخ وسعر الليلة بها|فيديو

500 دولار

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ بها سائحون من انجلترا، ولدينا 3 طائرات سياحية تأتي لشرم الشيخ من انجلترا .

وقال خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "شرم الشيخ تجهز فنادقها على أعلى مستوى من أجل قمة المناخ".

وأضاف خالد فودة: "سعر الليلة الواحدة في بعض الفنادق أثناء قمة المناخ 500 دولار، وهناك فنادق اسعارها أكبر من هذا الرقم".

وتابع خالد فودة: "بعض الفنادق تم حجزها بشكل كامل استعدادا لقمة المناخ رغم رفع الأسعار“، مضيفا: ”فنادق شرم الشيخ نسبة الإشغال بها مرتفعة والاسعار مرتفعة بسبب الحدث الهام".

ولفت خالد فودة :" تم صرف مليارات على تطوير البنية التحيتة في شرم الشيخ للتجهيز لقمة المناخ "، مضيفا:" الفلوس دي هترجع لمصر تاني بعد قمة المناخ لأننا نجهز مدينة عالمية".