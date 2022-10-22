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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

500 دولار

خلال قمة المناخ.. فودة يكشف نسبة إشغالات الفنادق بشرم الشيخ وسعر الليلة بها|فيديو

أحمد موسى ومحافظ
أحمد موسى ومحافظ جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن  شرم الشيخ بها سائحون من انجلترا، ولدينا 3 طائرات  سياحية تأتي لشرم الشيخ من انجلترا .

 

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وقال  خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "شرم الشيخ تجهز فنادقها على أعلى مستوى من أجل قمة المناخ".

وأضاف خالد فودة: "سعر الليلة الواحدة في بعض الفنادق  أثناء قمة المناخ 500 دولار، وهناك فنادق اسعارها أكبر من هذا الرقم".

وتابع خالد فودة: "بعض الفنادق تم حجزها بشكل كامل استعدادا لقمة المناخ  رغم رفع الأسعار“، مضيفا: ”فنادق شرم الشيخ نسبة الإشغال بها مرتفعة والاسعار مرتفعة بسبب الحدث الهام".

ولفت خالد فودة :" تم صرف مليارات على تطوير البنية التحيتة في شرم الشيخ للتجهيز لقمة المناخ "، مضيفا:" الفلوس دي هترجع لمصر تاني بعد قمة المناخ  لأننا نجهز مدينة عالمية".

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