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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس طبيبة مزيفة سرقت حقائب طالبات إحدى الجامعات بالتجمع الخامس

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقائب خاصة بالفتيات من داخل إحدى الجامعات بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث إحدى السيدات لسرقتها حقائب خاصة بالفتيات من داخل إحدى الجامعات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أربعة فتيات بإكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقـات من داخل إحدى الجامعات بدائرة القسم .

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "لها معلومات جنائية" ، أمكن ضبطها وبحوزتها (بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة "طبيبة") .

المتهمة وامامها المسروقات
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالدخول للحرم الجامعى بإستخدام البطاقة المضبوطة بحوزتها عقب إدعائها بكونها طبيبة ورغبتها فى حجز إحدى الكورسات التدريبية بالجامعة - على خلاف الحقيقة- ، وأضافت بتحصلها على البطاقة عقب قيامها بسرقة متعلقات إحدى المواطنات ، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة .

تم بإرشادها بمسكنها ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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