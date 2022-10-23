موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد إسواتينى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يحل منتخب مصر الاوليمبي، ضيفا ثقيلا علي نظيرة إسواتينى، في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 .

ويستعد منتخب مصر الاوليمبي للمباراة الرسمية الاولي لمدربه الجديد روجيرو ميكالي بأمال التأهل الي اولمبياد باريس 2024 وتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية .

موعد مباراة المنتخب الاوليمبي ضد إسواتينى

ويلعب المنتخب الاوليمبي ضد اسواتيني اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب سومالولو

ويسعي منتخب مصر الاوليمبي لتحقيق الفوز قبل مباراة الإياب المقرر لها أن تقام 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية

تصريحات ميكالي

أعرب البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن تفاؤله بقدرات لاعبيه وإصرارهم ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة أمام إسواتيني ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وقال ميكالى فى المؤتمر الصحفي مساء أمس : "شاهدنا فريق إسواتيني جيدا ونعلم أنه منتخب قوي ويمتلك نفس الطموح والرغبة ولكننى أثق كثيرا فى إمكانات لاعبينا وقدراتهم على العبور.

تابع ميكالي: جهزنا للمباراة على كافة الوجوه ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونقدم الكرة الجميلة التى نسعي لمشاهدتها .. لدينا كوكبة متميزة من اللاعبين سيكون لهم شأن كبير فى عالم الساحرة المستديرة ، لا أريد من اللاعبين سوي التركيز فيما تعلمناه سويا خلال فترة الإعداد المضغوطة وستكون النتائج إيجابية."