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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يستضيف نادي سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك 


تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم الاحد 23 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت الحاصلة علي حقوق اذاعة مباريات الدوري .

ونجح نادي سيراميكا كليوباترا في الفوز علي منافسه المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدوري .

قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وضمت القائمة ٢٠ لاعباً جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - جاستس آرثر- أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي - عبد الرحمن بودي

خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

ترتيب الدوري 


ويحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الاول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاثة نقاط بتحقيقه أكبر نتيجة فوز في انطلاق الدوري الممتاز ويأتي خلفه الزمالك وفيوتشر والأهلي . 

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