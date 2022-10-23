طقس معتدل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 23-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 19

الإسكندرية 26 20

الإسماعيلية 29 17

الدقهلية 28 22

الغردقة 31 21

المنيا 29 18

وكشفت الأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترة النهار ما بين المعتدلة والمائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية على رأسها القاهرة الكبرى والأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، ووجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل وذلك مع غياب أشعة الشمس، موضحة أن الأجواء في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تكون مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية.

