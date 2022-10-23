الكل يصارع..مدبولي: مصر من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية الحالية

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتحية للحضور بالمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 والذي يحمل عنوان " خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".

وقال “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي"، إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت أزمة عالمية لن تشهدها دول العالم منذ 80 عاما، أي منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن كل الدول تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلدها.



وشدد على أن مصر ليست بعيدة عن هذه الازمة العالمية، بل أن مصر صنفت كـ واحدة من أكثر الدول التي تاثرت بالأزمة العالمية.

واسترسل: إدراكا من القيادة السياسية بأهمية وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري، دعا الرئيس السيسي لتنظيم المؤتمر الاقتصادي، لناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخريطة طريق واضحة.



