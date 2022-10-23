رئيس الوزراء: نريد الخروج من هذا المؤتمر بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المهم أن نخرج من مؤتمر اليوم بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ، متابعًا حديثه بعرض وتحليل مخرجات مؤتمرين غاية في الأهمية ، المؤتمر الأول الاقتصادي الكبير 1982والثاني هو مؤتمر مصر المستقبل في 2015.



وأضاف “مدبولي" خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، أنه تم اختيارهم لأن مصر كانت في ظروف استثنائية في هذه الفترات، فكان المؤتمر الأول بعد خروج مصر من حرب 1973،أما في 2015 الدولة تعاني ظروف سياسية شديدة العنف في خضام موجة إرهاب لم تشهدها الدولة من قبل وكانت الدولة بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي وكانت دعوة الرئيس السيسي لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو به ؟



وانطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.



وجاء المؤتمر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.



