رئيس الوزراء: إنشاء 17 مجمعا يضم 5 آلاف مصنع بتكلفة 10.2 مليار جنيه

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المؤتمرالاقتصادي سيناقش وثيقة سياسة الملكية وتحديد دور الدولة وتمكين القطاع الخاص، متابعا: الدولة عملت على تطوير البنية التحتية والمناطق الاستثمارية والحرة والصناعية من أجل القطاع الخاص.

وأضاف "مصطفى مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن الدولة بدأت في تطبيق منهج صعب وهام وهو بناء المشروعات بنفسها، متابعا: الدولة أنشأت 17 مجمعا صناعيا بإجمالي 5 آلاف مصنع بتكلفة 10.2 مليار جنيه.

وأكمل أن الدولة نجحت في استعادة وتيرة الاستثمار الخارجي المباشر بقيمة تقترب من 9 مليارات دولار، مشددا على أن الدولة تعاني من مشكلة في التواصل مع مجتمع رجال الأعمال.