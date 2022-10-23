وزراء بريطانيا يدعمون سوناك لزعامة حزب المحافظين

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية البريطانية، كيمي بادنوك، ووزيرة الدولة البريطانية للعمل والمعاشات، كلوي سميث، دعمهما لترشيح ريشي سوناك لزعامة حزب المحافظين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت شبكة “سكاي نيوز”، نقلاً عن مصادر، أن بادنوك يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد.

وكتبت بادنوك على حسابها على “تويتر”: "يحتاج الحزب إلى شخصية موحدة لفعل ما هو مناسب لـ بريطانيا. في الوقت الحالي أعتقد أن هذا الشخص هو ريشي".

وأضافت أنها "معجبة برئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، لكنها تري أن عودته مع كل ما حدث لن تحشد الناس".

بدورها، كتبت سميث على “تويتر”، "أعتزم دعم ترشيح ريشي سوناك لمنصب رئيس الوزراء والعمل من أجل المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار والفرص التي تحتاجها أمتنا".

كما أيد وزير الداخلية البريطاني، جرانت شابس، ترشيح وزير الخزانة السابق ريشي سوناك لمنصب زعيم حزب المحافظين.

وكتب شابس على “تويتر”: "نحتاج إلى شخص يمكنه توفير الاستقرار والكفاءة الاقتصادية المثبتة في هذه الأوقات الصعبة، وريشي سوناك هو هذا الشخص. لذلك، أنا أدعمه في الكفاح من أجل قيادة حزب المحافظين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك، عن ترشحه لمنصب رئيس حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا.

وفي تغريدة أعلن فيها عن ترشحه، قال سوناك إن “بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة”، مضيفًا: “الخيار الذي يتخذه حزبنا الآن سيقرر ما إذا كان الجيل القادم من الشعب البريطاني سيحظى بفرص أكثر من السابق”.

وأضاف: “لهذا السبب أترشح لمنصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين. أريد أن أصلح اقتصادنا، وتوحيد حزبنا وأن أعمل لبلدنا”.