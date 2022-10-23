قصر ثقافة الأقصر تحتفى بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالية بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث تضمنت الفعاليات معرض للفنون التشكيلية شارك فيه مجموعة من الفنانين التشكيليين منهم نفيسة محمد، نرمين سمير، منار سيد، كما عقدت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد صدقي، يحيى سمير، شعبان شلبي .

بجانب ذلك قدم عروض فنية للمدراس المشاركة فى الحفل، حيث قدمت مدرسة الفرنسيسكان عرض بعنوان "يا اغلى أسم فى الوجود، تعظيم سلام"، إلى جانب عرض مدرسة الراهبات بعنوان "فى حب مصر"، عرض بعنوان "بشرة خير" لحضانة كيتا، بينما قدمت مدرسة سان جوزيف الخاصة بنات عرض بعنوان "لو خلف الدنيا ديا"، وعرض آخر بعنوان "كورال أعياد أكتوبر" لمدرسة أبو بكر التجريبية والمعهد الأزهري بنات.



وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب مجموعة من الأغانى منها "بسم الله، عيون بهية" غناء المطرب عبدالله جوهر، أغنية"علي الدوار" غناء المطرب سيد موسي.

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