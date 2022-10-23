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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 4 إثر انفجار عبوة ناسفة في خيرسون بأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت على جانب الطريق، أدت لمقتل شخص وإصابة ثلاثة.

وأوضح ستريموسوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن العبوة كانت مثبتة بعمود على جانب الرصيف، أدى انفجارها إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة وإلحاق الضرر بسيارة كانت مركونة بالقرب من المكان.

وأضاف أن الطواقم المختصة في المقاطعة تواصل عمليات إجلاء المدنيين إلى الضفة اليسرى من نهر الدنيبر، لحمايتهم من الهجوم الذي تستعد لشنه قوات أوكرانية.

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وقال ستريموسوف، إن "الفصائل النازية كلفت بتصفية سكان منطقة خيرسون، ولهذا السبب يتم قصف المنطقة".

وأوضح أنه لهذا السبب يوصى سكان الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المنطقة بالتحرك بشكل عاجل إلى الجزء الأيسر أو إلى مناطق أخرى من روسيا من أجل الابتعاد قدر الإمكان عن خط المواجهة.

وشدد ستريموسوف على أنه "تم بالفعل إجلاء أكثر من 25 ألف شخص. نحن لا نجبر أحدا"، مضيفا أن جميع الأفراد العسكريين لا يزالون في مواقعهم، ولن يتم سحب القوات إلى الضفة اليسرى من المنطقة.

في الوقت نفسه، أكد على أنه لا توجد أسباب لإبعاد السكان عن الجزء الواقع على الضفة اليسرى من المنطقة.

وقال ستريموسوف: "الجزء الواقع على الضفة اليسرى من منطقة خيرسون في وضع آمن ، ولا داعي للمغادرة من هناك".

خيرسون أوكرانيا روسيا القوات الأوكرانية انفجار

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