رابطة جماهير الأهلي في السعودية تكرّم سراج الدين

قامت رابطة جماهير الأهلي بالمملكة العربية السعودية بتكريم المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق اليد في مونديال الأندية.
وقالت الرابطة إن التكريم بسبب ما بذله من جهد على مدار أيام البطولة؛ لتسهيل مهمة الجماهير وتوفير تذاكر المباريات للحضور، ومساندة فريق الأهلي الذي يخوض حالياًمباراة مرتقبة مع كيسلي البولندي في منافسة قوية للحصول على الميدالية البرونزية.
ووجه سراج الدين الشكر والتحية لجماهير الأهلي الوفية التي حرصت على الحضور وساندت الفريق وكان لها دور مؤثر في تأهل الأهلي للمربع الذهبي للبطولة.