رابطة جماهير الأهلي في السعودية تكرّم سراج الدين

قامت رابطة جماهير الأهلي بالمملكة العربية السعودية بتكريم المهندس محمد ‏سراج الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق اليد في مونديال الأندية.



وقالت الرابطة إن التكريم بسبب ما بذله من جهد على مدار أيام البطولة؛ لتسهيل مهمة الجماهير وتوفير ‏تذاكر المباريات للحضور، ومساندة فريق الأهلي الذي يخوض حالياًمباراة مرتقبة مع كيسلي البولندي في منافسة قوية للحصول على ‏الميدالية البرونزية.



ووجه سراج الدين الشكر والتحية لجماهير الأهلي الوفية التي ‏حرصت على الحضور وساندت الفريق وكان لها دور مؤثر في تأهل الأهلي ‏للمربع الذهبي للبطولة.‏