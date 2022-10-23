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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة جماهير الأهلي في السعودية تكرّم سراج الدين

صدى البلد

قامت رابطة جماهير الأهلي بالمملكة العربية السعودية بتكريم المهندس محمد ‏سراج الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق اليد في مونديال الأندية.


وقالت الرابطة إن التكريم بسبب ما بذله من جهد على مدار أيام البطولة؛ لتسهيل مهمة الجماهير وتوفير ‏تذاكر المباريات للحضور، ومساندة فريق الأهلي الذي يخوض حالياًمباراة مرتقبة مع كيسلي البولندي في منافسة قوية للحصول على ‏الميدالية البرونزية.


ووجه سراج الدين الشكر والتحية لجماهير الأهلي الوفية التي ‏حرصت على الحضور وساندت الفريق وكان لها دور مؤثر في تأهل الأهلي ‏للمربع الذهبي للبطولة.‏

رابطة جماهير الأهلي بالمملكة العربية السعودية مونديال الأندية محمد سراج الدين فريق الاهلي كيسلي البولندي

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