عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن حديث الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي: يبرز جهود الدولة في مختلف المجالات

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر الاقتصادي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي، لخصت حجم الإنجازات والمجهودات التي تم بذلها طوال الـ٨ سنوات الماضية، في ظل مواجهة تحديات وإرهاب ودولة كانت غير مستقرة، مشيرة إلى أن حديث الرئيس كان صادقاً وأعلن كافة المشكلات والتحديات باعتبارها أول الطريق للحل.

وأكدت النائبة ميرال الهريدى، في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص خلال كلمته على الرد على كافة محاولات التشكيك والإحباط للتأثير على الرأي العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتقليل من حجم الإنجازات التي تمت في وقت زمني وقياسي، لافته، إلى أن تلك الحملات تستهدف النيل من إستقرار المجتمع وتوقفه عن مواصلة التنمية وحركة البناء الشاملة.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تأكيد الرئيس على أن الدولة المصرية لم تقوى دون حصولها على دعما شعبياً قويا، جعلها ماضية في طريقها نحو تحقيق الجمهورية الجديدة، واليوم لم تستطع أي دولة بالعالم إنكار حجم النهضة التي تحققت في وقت قياسي وتحديات عصيبة، موضحة أن القيادة السياسية استطاعت وضع يدها على كافة مشكلات المجتمع وظواهره السلبية واجتهدت واعطت التوجيهات المستمرة من أجل توفير 'حياة كريمة" للمواطن.

وأشارت إلى أن الإجراءات الحالية التي يتم إتباعها لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، مثمنة وتستهدف تحسين أدائه، ومعالجة ترهلاته، التي إستمرت لسنوات عديدة.

وأضافت عضو مجلس النواب: استعراض رئيس مجلس الوزراء أيضاً خلال المؤتمر الاقتصادي انجازات الدولة وجهودها في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الإقتصاد الوطني، ومواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، تمثل رسائل عدة لكل المشككين والمخربين الذين لا يريدون لمصر الصلاح، بل الهلاك ودخولها دائما في الحروب والصراعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء مجلس النواب التواصل الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 1-0 في الدوري

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

علاقة غير شرعية وطفل.. 3 متهمين ينهون حياة شقيقتهم لـ غسل العار|ما القصة؟

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

ترشيحاتنا

شادي حسين يقود الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام أسوان

دعوة لقمة المناخ.. السيسي يهنيء جورجيا ميلوني على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية

الزوجان وجها لوجه.. التفاصيل الكاملة لثاني جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. شاهد

الثاني في 3 أيام ..اتصال هاتفي بين شويجو وأوستن حول روسيا وأوكرانيا

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية

عملية تجميل جديدة؟.. هنا الزاهد تثير الجدل بتغير شكلها في مهرجان الفضائيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلاله بسيطة.. رشا مهدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مشبعة ومغذية

عروض سفر لـ دبي ومطاعم فاخرة وعشاء مخصوص.. ماذا جنى عامل "الكشري" بعد طرده ؟

بعضلات بطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

حلمي بكر يكشف كواليس تعاطي شيرين المخدرات وعلاقة حسام حبيب

جبر الخواطر.. حكاية عامل النظافة مع محل الكشري| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ