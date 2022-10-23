خبير: مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستكون نقطة فارقة لجذب المستثمرين

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي اليوم يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والاقتصاد المصري.

توقع “السيد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستتمثل في إيجاد حلول علي أرض الواقع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووضع خارطة طريق اقتصادية تجعل الدولة قادرة على اجتياز العقبات الحالية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، أن جلسات المؤتمر الاقتصادي على مدار ايام انعقاده ستتناول موضوعات وقضايا سيطرحها المشاركين البالغ عددهم 500 شخص، ومن هنا تكمن أهميته فى أن مخرجاته ستضع حلولا لمشاكل مصر الاقتصادية، فضلا عن وضع بنية أساسية للاقتصاد وسط الأزمة العالمية الروسية الاوكرانية التى من المتوقع أن تطول.

وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل تسود أوساط رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية والمجالس المتخصصة المشاركين فى فعاليات اليوم الأول وما قد يحققه المؤتمر الاقتصادي من مكاسب وإحداث إنفراجه وإيجاد حلول جذرية للازمات التي تواجه الاقتصاد المصري ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي مؤكدا سيكون نقطة فارقة لجذب المستثمرين.

وأكد الدكتورعبد المنعم السيد ،أن الاوساط والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية تنتظر المؤتمر الاقتصادي والمخرجات التي سينتج عنها .

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات اليوم الاول للمؤتمر الاقتصادى والتى تستمر على مدار ثلاث أيام.

وسيتناول المؤتمر فى يومه الثاني من خلال عدة جلسات كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، أيضا ستتضمن جلسات اليوم الثاني عرض الملامح العامة للوثيقة و دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى كما و أيضا آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي .

ويسعى المؤتمر بنهاية جلساته للخروج بخارطة طريق من خلال اليوم الثالث والأخير سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران .