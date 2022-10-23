على بعد خطوة.. صحيفة بريطانيا تعلن موعد تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن الوزير الأسبق ريشي سوناك قد يتم إعلانه رئيسا للوزراء في بريطانيا غدا، عقب انسحاب بوريس جونسون من السباق.

وذكرت الصحيفة أن سوناك قد حصل على دعم أكثر من 160 عضوا في البرلمان البريطاني لرئاسة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الوزراء البريطانية، ليصبح على بعد خطوة واحدة من تولي المنصب.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الأحد، انسحابه من سباق رئاسة حزب المحافظين، بسبب عدم وجود حزب موحد داخل البرلمان.

وقال جونسون: "لا يمكن ان أخوض هذه الانتخابات في ظل عدم وجود حزب موحد داخل البرلمان"، ليفسح الطريق أمام ريشي سوناك لتولي المنصب.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، قال إنه يدعم ترشيح بوريس جونسون لمنصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء.

وكتب كليفرلي على “تويتر”: "أعرف أن بوريس تعلم من فترة توليه منصب رئيس الوزراء وسيركز على احتياجات البلاد منذ اليوم الأول. سأدعم عودته إلى منصب رئيس الوزراء".

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية البريطانية، كيمي بادنوك، ووزيرة الدولة البريطانية للعمل والمعاشات، كلوي سميث، دعمهما لترشيح ريشي سوناك لزعامة حزب المحافظين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت شبكة “سكاي نيوز”، نقلاً عن مصادر، أن بادنوك يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد.

وكتبت بادنوك على حسابها على “تويتر”: "يحتاج الحزب إلى شخصية موحدة لفعل ما هو مناسب لـ بريطانيا. في الوقت الحالي أعتقد أن هذا الشخص هو ريشي".

وأضافت أنها "معجبة برئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، لكنها ترى أن عودته مع كل ما حدث لن تحشد الناس".